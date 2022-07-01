Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины на пожаре в поселке под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после смертельного пожара в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском. Ранее сообщалось, что в доме нашли тело 38-летней женщины.

– Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователь проводит первоначальный объем следственных действий, направленных на сбор доказательств о причастности лица к совершенному преступлений, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, обгоревшее тело женщины нашли во время тушения пожара. Как рассказали КП-Новосибирск местные, к пожару может быть причастен ее бывший муж, директор сузунского аквапарка. Известно, что мужчина очень ревновал экс-супругу после развода. По версии местных, в роковой вечер он подкараулил жертву возле дома, напал на нее, затащил в дом и поджог.

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