У многодетной сибирячки забрали телевизор за пьяную езду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чулымском районе Новосибирской области многодетную мать поймали пьяной за рулём. Ей назначили за это штраф в 30 тысяч рублей. Платить его она не собиралась.

– С её банковских счетов периодически списывали по 500-1000 рублей в счет погашения задолженности и исполнительского сбора. Судебный пристав исполнитель приехала домой к должнице и арестовала плазменный телевизор. Ей пояснили, что в случае неоплаты долга, устройство продадут на торгах, – рассказали в УФССП по НСО.

После ареста ТВ женщина заявила, что погасит долг в ближайшие дни. Так и произошло – она принесла приставам квитанцию об оплате через три дня. Производство окончили фактическим исполнением.

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