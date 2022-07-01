Под Новосибирском «целительницы» забрали у 82-летней пенсионерки 350 тысяч

Подозреваемые выслеживали бабушку на черном автомобиле. Фото: предоставлено героями публикации
Две лже-целительницы обманули пенсионерку в городе Искитиме, забрав у нее все сбережения и золото. Инцидент случился вечером 29 июня в доме на улице Индустриальной.
82-летняя бабушка шла из аптеки, ей навстречу выехал черный "ВАЗ-2114". Из него вышли две цыганки и подбежали к бабушке. Это попало на камеры. Одна из них обошла бабушку, другая стала предлагать помощь.
- Когда бабушка с цыганкой перешли дорогу, их встретила подельница. Рассказала историю, как одна подруга помогла другой вылечить ее бабушку, и та дожила до 102 лет. Затем они попросили стакан воды и проникли домой к 82-летней женщине, – рассказал КП-Новосибирск родственник потерпевшей.
Дома лже-целительницы стали колдовать над стаканом воды: читать молитвы, крестить пенсионерку, просили ее поворачиваться. Одна из них разложила платок и попросила положить туда все деньги и золото, чтобы прочитать «молитву на деньгах».
Пожилая женщина не понимала, что происходит: сложила деньги и сняла золотые украшения. Пока пенсионерка отворачивалась, они подменили деньги на фальшивки. Затем она проводила гадалок, вернулась домой и обнаружила, что ее сбережения украли. Женщина рассказала все дочери, та позвонила внуку.
- Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей плюс золотые украшения на 35-45 тысяч рублей. Мы сразу позвонили в полицию, но за домом след терялся: они сели в автомобиль и скрылись с места преступления.
Мужчина волнуется – цыганки расспросили бабушку о других пожилых людях в доме. Они могут вернуться за ценностями соседей.
ОФИЦИАЛЬНО
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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