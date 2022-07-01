В Новосибирске введут режим повышенной готовности из-за повреждений теплосети

В Новосибирске введут режим повышенной готовности из-за капитального ремонта теплосети на улице Гидромонтажной. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Депутаты Горсовета мэрии Новосибирска приняли решение ввести режим повышенной готовности из-за износа теплосетей на улице Гидромонтажной. Об этом сообщает Сибкрай.ру. Дорогу на ОбьГЭСе перекапывают каждый год.

– В начале этой недели по итогам проведения гидравлических испытаний мы направили в адрес мэрии предложение по введению режима повышенной готовности на этом объекте для ускорения процедуры заключения договора подряда, – заявил глава департамента энергетики и ЖХК мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

Он уточнил, что ремонт 300 метров дороги будет выполнен в июле, а к осени участок ждет капитальная замена теплосети. Работы проведут, чтобы больше не беспокоить жителей микрорайона ограничениями из-за частого ремонта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber