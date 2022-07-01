Экс-сотрудница МВД получила 3,5 года условно за покупку мефедрона

В Новосибирске осудили экс-полицейскую за покупку наркотиков. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске прошел суд над бывшей сотрудницей МВД Александрой Черемисиной. В прошлом году она подняла закладку с мефедроном массой в 2,9 грамма. В это время ее задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда.

– Прошу не изолировать меня от общества, опасности я никакой не представляю. И дать возможность вернуть мне мое имя, имя моей семьи. В содеянном очень сильно раскаиваюсь, – призналась обвиняемая в суде.

Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Также у девушки забрали айфон. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как королева красоты, работающая в полиции, расплакалась во время своего приговора.

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