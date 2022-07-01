Пробки в Новосибирске на утро 1 июля 2022 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 1 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 1 июля 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Кроме того, движение затруднено по Широкой улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение затруднено по Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Также в пробке стоят водители на улицах Восход, Татьяны Снежиной, Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 1 июля, достиг 5 баллов.

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