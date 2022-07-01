Массовая авария с «Мерседесом» и «Порше» произошла в Новосибирске

В Новосибирске на Дуси Ковальчук произошла массовая авария. Фото: АСТ-54.

В Заельцовском районе Новосибирска произошла массовая авария с четырьмя авто. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

На улице Дуси Ковальчук возле дома № 16 во время движения в сторону площади Калинина столкнулись автомобили Mercedes-Benz E-Class, Toyota Carina, тягач Scania и кроссовер Porsche.

– Сильнее всего досталось «Тойоте» и «Мерседесу», у которых заметно повредило кузовные элементы, – уточнили очевидцы.

На место аварии прибыли врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Информация о пострадавших уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber