Депутаты Заксобрания Новосибирской области выступили за прозрачность расходов бюджета

Депутаты не поддержали предложение Правительства области об увеличении резервного фонда с 2,9 до 26 миллиардов рублей. Фото: Заксобрание НСО

Корректировки закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов обсудили сегодня на заседании комитета Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. В частности — прозвучало предложение об увеличении резервного фонда с 2, 9 до 26 миллиардов рублей.

Зампред Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил в своем докладе, что доходы бюджета составят в 2022 году 226338 миллионов рублей, расходы — 242312, 6 миллиона рублей. Доходную часть предлагается увеличить на 31 миллиард 62 миллиона рублей, а расходную — на 38 миллиардов 101, 5 миллионов рублей.

— Фактически резервный фонд в разы увеличен. Насколько я понимаю, все те суммы, которые в нем прописаны, пройдут без обсуждения в депутатском корпусе. Почему? Бюджетные расходы должны обсуждаться с депутатами, — отметил первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров.

Виталий Голубенко отметил, большую часть финансов планируется направить на повышение зарплаты бюджетникам и, возможно, доиндексации материальных затрат учреждений.

— Расходы должны формироваться на соответствующих статьях бюджета, — объяснила позицию депутатов зампред бюджетного комитета Заксобрания Ирина Диденко. — И проходить через Законодательное Собрание. Мы предлагаем сумму резервного фонда разнести по соответствующим статьям и совместно с комитетом отработать ко второму чтению.

В решении комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Правительству области рекомендовано предусмотреть снижение объемов резервного фонда Правительства Новосибирской области до 5-6 миллиардов рублей от предлагаемого законопроектом объема. Высвободившиеся средства депутаты считают необходимым распределить по направлениям расходов, целевым статьям. Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете региона на 2022-2024 годы внесен на рассмотрение 23-й сессии Заксобрания.

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