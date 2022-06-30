В лесах Новосибирской области появились белые грибы. Фото: предоставлено Мариной

В лесах Новосибирской области появились белые грибы. Где-то они только начинают расти и им требуется еще несколько дней, чтобы «доспеть», а где-то они уже вымахали до огромных размеров.

— Собирала ягоды в одном из лесов в районе Первомайки, встретился белый. А второй я не заметила и случайно наступила пяткой. Вот вам и «нет грибов», — рассказала КП-Новосибирск одна из грибников Марина.

В паблике Вконтакте «Грибы и грибные места Новосибирск» другие сибиряки тоже делились фотографими грибов, которые им удалось собрать в местных лесах. Некоторые отмечают, что где-то белые грибы только начали появляться, а где-то их можно найти уже очень много.

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