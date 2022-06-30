Новосибирск изобразят на новой десятирублевой купюре

Новосибирск изобразят на обновленной десятирублевой купюре. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирск изобразят на обновленной десятирублевой купюре. Об этом сообщил зампред Центробанка России Сергей Белов на пресс-конференции в четверг, 30 июня.

Заменить все купюры окончательно Центробанк планирует к 2025 году. Новосибирск будет изображен на лицевой стороне купюры. А на обратной планируют разместить изображение Сибирского федерального округа.

Изменения коснутся и банкнот с другим номиналом. К примеру, на 50-рублевой купюре теперь будет красоваться Санкт-Петербург, на 100-рублевой — Москва, а 500-рублевой — Пятигорск. На банкнотах номиналом в 1000 рублей разместят Нижний Новгород, а на 5-тысячных купюрах — Екатеринбург.

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