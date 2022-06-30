Новосибирские предприниматели первыми в стране начали использовать для производства мощности оборонных предприятий региона

Заинтересованность предприятий малого бизнеса увеличила процент использования оборудования за год работы проекта с 15 до почти 70 процентов. Фото: Правительство региона

Новосибирская область первой в России запустила производственный проект «Развитие» по кооперации малого и среднего бизнеса с крупными оборонными предприятиями региона в рамках поручения Президента России Владимира Путина.

Первые результаты проекта представили сегодня на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина. Это единственный проект, позволяющий предприятиям малого и среднего бизнеса воспользоваться производственными площадками и оборудованием крупных предприятий для организации или расширения собственного производства.

Он разработан Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

— Такая коллаборация получилась не случайно — если предприятие не получает достаточное количество заказов, а у малого бизнеса не хватает своих производственных площадей и возможностей, то можно соединить две потребности и получить хороший проект. Первое установочное совещание проходило в центре «Мой Бизнес», и наше министерство активно курирует данное направление, оказывает консультационные услуги и мониторит опыт предприятий, уже принявших участие в кооперации с малым и средним бизнесом. Данный проект очень знаковый и важный для Новосибирской области и России в целом, особенно в условиях импортозамещения и производства критически важных комплектующих, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Оборудование оборонно-промышленных предприятий Новосибирской области имеет очень высокий уровень, который позволяет создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, и при профиците избыточных мощностей предлагать свои услуги малому и среднему бизнесу.

— На сегодняшний день в СибНИА обратились более 75 предприятий и более 85 предпринимателей. Заинтересованность предприятий малого бизнеса увеличила процент использования оборудования за год работы проекта с 15 до почти 70 процентов, — поделился директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.

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