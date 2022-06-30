К сентябрю в Новосибирске отремонтируют полтора километра улицы Дуси Ковальчук

Полтора километра улицы Дуси Ковальчук отремонтируют к сентябрю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске дорожники отремонтируют полтора километра улицы Дуси Ковальчук. Работы закончат к сентябрю, сообщили в мэрии.

Речь идет об участке от площади Калинина до улицы 1-й Клинической.

- Участок отличается особой напряженностью, покрытие оставляет желать лучшего. Кроме того, ремонтируем примыкание к площади Калинина, где в 2022 году установят стелу «Город трудовой доблести», - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основные работы планируют завершить к концу июля. Мэр выразил уверенность, что за это время удастся выполнить поставленную задачу.

- Благоустраивать проезжую часть и тротуар на площади Калинина будем в следующем году, - добавил градоначальник.

Работы обойдутся в 87,5 миллионов рублей. Деньги возьмут из федерального бюджета.

Ранее КП-Новосибирск писала, что дорогу до аэропорта Толмачево планируют отремонтировать за 83,1 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок (подробнее)

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