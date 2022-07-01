Погода в Новосибирске на 1 июля 2022 года: второй месяц лета начнется с дождя

В июле сезон дождей не закончится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 1 июля 2022 года: второй месяц лета начнется с той же картины: прохлада и высокая вероятность осадков

— Ночью температура в городе упадет до+10…+12, днем — до +18…+20 градусов. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Подует западный ветер с порывами 5-10, местами до 15 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди. Температура днем понизится до +16…+21 градуса.

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