«Камни летят в лобовое стекло»: водители жалуются на грузовики на Гусинобродском шоссе, с которых сыпется щебень

В Новосибирской области местные жалуются на грузовики, с которых летит щебень. Фото: стоп-кадр

Житель Новосибирской области Кирилл Кислов пожаловался на грузовики, перевозящие щебень. Все дело в том, что груз ничем не прикрывают, и мелкие камушки разлетаются в разные стороны.

- Щебень грузят в поселке Горный. Потом его везут по Гусинобродскому шоссе. Щебень сыпется в лобовое стекло, на трассу, - рассказал в группе «АСТ-54» Кирилл.

Мужчина отметил, что не раз обращался по этому вопросу к сотрудникам ГИБДД. Однако меры, по словам сибиряка, так и не приняли.

- В лобовом стекле уже три камня побывало, теперь придется его менять, - отметил Кирилл Кислов.

В комментариях интернет-пользователи рассказали, что столкнулись с такой же проблемой.

- Ехал за одним таким грузовиком, начал обгонять. Так мне два больших камня прилетело. Один в лобовое, а второй – в кузов, - возмущается один из местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber