В Новосибирске семьям военных, погибших на Украине, будут выделять 200 тысяч рублей на похороны и памятник

Родственники погибших будут получать по 100 тысяч рублей на погребение и еще 100 — на возведение памятника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть внес изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед страной и городом. Согласно ему, родственники военных, погибших в ходе выполнения спецоперации на Украине, а также в Сирии, будут получать 200 тысяч рублей на погребение и установку памятника.

— Мы внесли изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед государством и Новосибирском. Мы этот перечень пополнили, добавили в него погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой, Луганской республиках, также в республике Сирия, — пояснил мэр Новосибирск Анатолий Локоть.

Таким образом, родственники погибших будут получать по 100 тысяч рублей на погребение и еще 100 — на возведение памятника.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске семье старшего лейтенанта Александра Фролова, погибшего на Украине, вручили орден Мужества. Награду и краповый берет вдове старшего лейтенанта Александра Фролова — Ирине Фроловой.

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