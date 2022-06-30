В Новосибирске осудили «образцового» председателя ТСЖ, купившего себе теплый пол и печку на присвоенные деньги жильцов

Ремонты подвала и кровли делали фирмы-однодневки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске «образцовый» председатель ТСЖ получил условный срок за присвоенные 1,87 млн рублей взносов жильцов. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.

В 2015-2016 годах обвиняемый работал председателем ТСЖ дома на улице Линейной, 33/1. По данным следователей, пенсионер заказал ремонт чердака и подвала на сумму более 1,7 млн рублей, заключив договоры с фирмами-однодневками. В результате большая часть работ не была выполнена.

Затем председатель приобрел твердотопливную печь на средства жильцов, а потом отдал по доверенности местному коммерсанту для отопления магазина, выручив наличные. Также пенсионер приобрел систему подогрева пола якобы для отопления офиса ТСЖ, которую нашли у него дома.

- Преступление помог обнаружить новый председатель ТСЖ в 2019 году, обнаружив оставшиеся после потопа документы. Обвиняемый отрицал вину в растрате средств, его оправдывали старожилы дома. Говорили, что пенсионер «горел» своей работой, несмотря на пожилой возраст и инвалидность. Во время суда мужчине стало плохо, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Анна Проскурина.

Суд пожалел пенсионера и назначил ему четыре года условно с испытательным сроком в три года. Ранее мужчина не был судим, характеризовался положительно. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber