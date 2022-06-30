МЧС продлило предупреждение о непогоде в Новосибирской области

В Новосибирской области МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде. В четверг 30 июня, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщили в областном МЧС.

В ведомстве сибирякам напомнили о соблюдении правил безопасности в такую погоду. Так, находясь на улице нельзя приближаться к линиям электропередач и рекламным щитам. А дома нужно закрывать все окна и убирать с балконов и подоконников вещи, которые может снести сильным ветром.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о сильной буре, налетевшей на город в ночь на 30 июня. Новосибирцев испугали сильные раскаты грома и вспышки молний. Один из таких разрядов ударил прямо в строительный кран.

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