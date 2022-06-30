В Новосибирске завершились поиски шпица с клубным номером на животе

Люси дома. Фото: предоставлено Валерией

В Новосибирске закончились поиски шпица с клубным номером на животе. Напомним, собака по кличке Люси пропала 24 июня в парке культуры и отдыха «Березовая роща».

- Люди увидели объявление в социальных сетях и позвонили нам. Привезли собаку к нам домой, - рассказала КП-Новосибирск Валерия, хозяйка шпица.

Люси была рада вернуться в родной дом. Собака пережила сильный стресс. Сейчас она постепенно восстанавливается и почти не отходит от хозяев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber