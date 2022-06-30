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Дом. Семья30 июня 2022 12:48

В Новосибирске завершились поиски шпица с клубным номером на животе

Ее подобрали на улице
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Люси дома. Фото: предоставлено Валерией

Люси дома. Фото: предоставлено Валерией

В Новосибирске закончились поиски шпица с клубным номером на животе. Напомним, собака по кличке Люси пропала 24 июня в парке культуры и отдыха «Березовая роща».

- Люди увидели объявление в социальных сетях и позвонили нам. Привезли собаку к нам домой, - рассказала КП-Новосибирск Валерия, хозяйка шпица.

Люси была рада вернуться в родной дом. Собака пережила сильный стресс. Сейчас она постепенно восстанавливается и почти не отходит от хозяев.

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