Эксперт объяснил массовое нашествие клещей на Новосибирскую область

Эксперт назвал причину массового нашествия клещей на Новосибирскую область. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат медицинских наук Яков Новоселов объяснил, почему Новосибирскую область атаковали клещи. Своей версией он поделился с КП-Новосибирск.

- На мой взгляд, у нас не так эффективно и широко производится обработка территорий против клещей. Делается это от случая к случаю, не системно, - высказался эксперт в беседе с КП-Новосибирск. – Постепенно вырастает количество мест обитания этих насекомых. Во времена СССР эту проблему держали под контролем.

Яков Новоселов добавил, что на активность клещей также влияют погодные условия.

- Здесь учитывается влажность, солнечная активность, какой была зима и так далее, - уточнил эксперт.

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