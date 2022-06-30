В Новосибирске грузчик забил гостя до смерти за попытку спросить номер у девушки

Хозяин квартиры избил гостя до полусмерти и выкинул в подъезд Фото: Ксения КАЗАКОВА

В Новосибирске 42-летний грузчик получил приговор за смертельное избиение гостя в подъезде. Убийство произошло вечером 27 апреля 2021 года в доме по улице Виктора Уса, 13.

Подсудимый рассказал: он пришел с работы к сожительнице, с которой жил около года. В гости к ним зашел сосед с другом. Вместе они начали выпивать, танцевать и петь в караоке. В 23 часа подсудимый попросил гостей уйти домой, отошел в санузел, а вернувшись увидел друга соседа со своей девушкой на диване.Тот просил у нее телефон.

Подсудимый обматерил потерпевшего, а он ударил его кулаком, началась драка. Агрессор нанес не менее 9 ударов по голове и 8 ударов по туловищу сопернику. После чего вытащил потерпевшего на лестничную площадку и бросил.

Потерпевший получил кровоизлияния, переломы ребер, у него лопнула печень. Через четыре часа он умер от кровопотери, вызванной тупой травмой живота и внутренних органов. В ту же ночь полиция задержала мужчину.

Бывшая жена потерпевшего рассказала, что в роковой вечер к ним в гости на улицу Пархоменко приехал пьяный друг. Он пытался уехать на такси, но водитель отказался везти его. Тогда ее супруг решил сам отвезти приятеля по нужному адресу. После чего перестал выходить на связь.

Экс-супруга пояснила, что муж никогда бы не полез драться. По ее словам, из-за больных ног он не мог пинать подсудимого. А его друг пояснил, что не помнит обстоятельств, говорил, что очнулся в коридоре рядом с потерпевшим, у него было разбито лицо. Он же вызвал «скорую» и полицию, увидев избитого приятеля на площадке.

- Суд назначил 42-летнему ревнивцу десять лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он подал апелляцию, Новосибирский областной суд отклонил доводы адвоката о самообороне. Иски родителей потерпевшего на сумму в 2 млн рублей суд удовлетворил, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу.

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