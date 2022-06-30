В Новосибирске «Тойота» сбила 10-летнего мальчика на электросамокате

В Первомайском районе Новосибирска иномарка сбила школьника на электросамокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Первомайском районе Новосибирска иномарка сбила школьника на электросамокате. ДТП случилось в Первомайском районе города вечером в четверг, 30 июня.

— Сегодня в четыре часа вечера 71-летнеий водитель автомобиля «Тойота Спасио» ехал по улице Одоевского и напротив дома № 6 сбил 10-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

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