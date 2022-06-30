В Новосибирской области мужчина зарезал отца из-за грубого разговора с бабушкой

Мужчину отправили под суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области мужчина зарезал своего отца, а после пытался спасти. Инцидент произошел в Искитимском районе.

- Мужчина пил вместе с отцом и своим дядей. Между отцом и сыном возник конфликт из-за того, что мужчина разговаривал грубо с бабушкой обвиняемого. Обвиняемый взял в руку нож, которым чистил лук, и ударил им отца в шею. Попал в артерию, - говорится на сайте Искитимского районного суда.

Позже на допросе убийца отца расскажет, что пытался его спасти. Он поливал его водой, держал язык, чтобы тот не западал. Параллельно его дядя вызывал скорую.

Следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Искитимский районный суд приговорил мужчину к 8-ми годам колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber