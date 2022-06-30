На ремонт улицы Дуси Ковальчук направят 87,5 миллионов рублей

Дорогу на улице Дуси Ковальчук на участке от площади Калинина до улицы 1-й Клинической отремонтируют в течение ближайшего месяца. Фото: Мэрия Новосибирска

Дорогу на улице Дуси Ковальчук на участке от площади Калинина до улицы 1-й Клинической отремонтируют в течение ближайшего месяца. Останется оформить примыкания, колодцы и нанести разметку. Ход работ проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Приступаем к работам на тех объектах, которые были отыграны в самую последнюю очередь. Но это очень важные объекты. В этом году будет отремонтировано полтора километра улицы Дуси Ковальчук — от площади Калинина до Сухого лога. Участок очень напряженный, покрытие было в плохом состоянии, актуальность ремонта на этом объекте крайне высока. Кроме того, ремонтируем примыкание к площади Калинина, где в этом году будет установлена стела «Город трудовой доблести». Благоустраивать проезжую и тротуарную части площади планируем в следующем году, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Основные работы на улице Дуси Ковальчук будут завершены к концу июля.

Обойдутся работы на улице Дуси Ковальчук в 87, 5 миллионов рублей. Из-за плотного движения транспорта работы ведутся только в ночное время. Завершить их полностью должны 30 сентября 2022 года.

— Сейчас мы отыгрываем несколько дополнительных объектов, ремонт которых будет проводиться за счет 235 миллионов рублей, выделенных из резервного фонда. Для нас это очень существенно — мы сможем отремонтировать ряд ключевых улиц, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В частности, скоро приступим к ремонту проспекта Дзержинского. Несомненно, в летний период мы уложимся, завершим все работы, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

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