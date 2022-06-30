«Когда я подхожу, они уже ждут угощение»: сибирячка кормит коршунов из окна своей квартиры

Жительница Новосибирска подкармливает мясом диких коршунов. Фото: стоп-кадр

Сибирячка Анна Панькина кормит диких коршунов из окна своей квартиры. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

- Я живу в микрорайоне ОбьГЭС. Мой дом находится недалеко от водохранилища. Здесь много коршунов, я уже два года за ними наблюдаю. Это очень завораживает, - призналась в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск Анна. – В какой-то момент решила попробовать их покормить. Открыла окно, показала коршунам кусочек мяса и положила на подоконник.

По словам сибирячки, одна птица долгое время кружила над лакомством, не решаясь приблизиться.

- В итоге коршун схватил мясо и полетел дальше. Бывает, что они по пять-шесть штук летают, и когда я подхожу к окну, уже ждут угощение. Заглядывают в окно, пытаясь увидеть, приготовила ли я что-то для них, - рассказала Анна Панькина.

Женщина добавила, что некоторые птицы боятся подлетать к ее окну.

- Самки очень решительные. Они быстро хватают лакомство и улетают. А другие по несколько кругов кружат, прежде чем спуститься за едой, - отметила жительница Новосибирска.

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