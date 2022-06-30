Новосибирская компания пытается взыскать с Почты России 10 миллионов за недошедшее письмо

Новосибирская компания «Протон» хочет взыскать убытки с Почты России за недошедшее письмо. Фото: Евгения ГУСЕВА

Частная компания «Протон» хочет взыскать убытки с Почты России за недошедшее письмо. О подробностях дела рассказала «Новая Сибирь».

- Данная компания специализируется на ломе и отходах драгоценных металлов. Некоторое время назад она стала стороной в процессе о признании недействительной сделки с челябинским ООО «НЕКК». Однако, по словам представителя компании, они не получили судебных уведомлений и не явились на процесс. Это стало причиной их проигрыша, уверены в «Протоне», - отметили журналисты.

В итоге сделку отменили, и от «Протона» потребовали выплатить 10,88 миллионов рублей.

- Представители компании попытались взыскать убытки с «Почты России». Ведь, по их мнению, именно почтальоны не доставили им нужное письмо. Делом занялся Арбитражный суд Новосибирской области. В суде выяснили, что материалы из Челябинска приходили по адресу улица Лермонтова, 47, подвал, - сообщили в публикации. – Данный адрес «Протона» был указан в ЕГРЮЛ. Но доставить туда уведомления Почта России не могла, так как доступа к почтовому ящику не было.

В итоге сотрудник составлял соответствующий акт и спустя некоторое время отправлял письма обратно. При этом письма хранились неделю – как и положено.

- Позже выяснилось, что Почта России знала, что письма нужно доставлять на другой адрес «Протона». В компании заявили – они оплатили переадресацию почтовой корреспонденции. Но представители Почты России отметили, что отправления разряда «судебное» и «административное» не пересылаются, - пишет «Новая Сибирь».

Суд отказал компании «Протон» во взыскании с АО «Почта России» убытков. Решение еще не вступило в законную силу, его можно оспорить.

В Почте России подтвердили эту информацию и добавили, что комментировать решение суда не считают нужным.

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