В 2023 году празднование Дня города в Новосибирске пройдет у нового ЛДС

В 2023 году День города в Новосибирске отпразднуют в парке «Арена». Фото: пресс-служба правительства НСО

В 2023 году площадку для празднования Дня города планируют организовать рядом с новым ЛДС. Об этом на пресс-конференции 30 июня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- В следующем году на левом берегу начнет работать новая площадка. Речь идет о парке «Арена». Данная площадка может вместить в себя большое количество людей, - высказался градоначальник.

Анатолий Локоть предположил, что это распределит потоки участников и зрителей мероприятия.

Напомним, в этом году новосибирцы, пришедшие на день города, оказались в непростой ситуации. По окончании мероприятия многие не могли уехать домой, поскольку улицу Большевистскую перекрыли, а станция метро «Речной вокзал» не работала.

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