Новосибирцы не могут спать из-за шумной ночной стройки

Машина везет бетонные плиты. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы пожаловались на шум от стройки по ночам. По словам горожан, каждую ночь машины с материалами ездят в районе «Чистая Слобода». Они не дают спать местным.

- Сейчас лето, в квартирах душно, и естественно открыты окна. Работа строителей ночами - это проблема для жильцов. Дорога из плит. Когда по ней едут груженые машины, грохот стоит такой, что невозможно спать, - пишут жители домов в группе «Наш дом Слобода».

В подтверждение новосибирцы сняли видео. На кадрах видно, что в строну стройки ехала машина с бетонными блоками. Мотор у большегруза ревел, а ещё авто стучало колёсами.

В комментариях подписчики группы призвали соседей немного подождать и не нервничать:

- Терпите, пока все достроят и облагородят территорию.

- А когда строителям тогда возить крупногабаритные плиты? Днем большое движение, да и пробки! - написали комментаторы.

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