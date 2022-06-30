Новосибирцы спасли изрезанного пса, заживо похороненного в канаве

Жертва живодеров два дня пролежала в канаве. Фото: предоставлено волонтерами группы Animal_nsk

В Новосибирске волонтеры спасли собаку, умиравшую в канаве у жилмассива «КСМ». Подробности рассказала КП-Новосибирск волонтер группы Animals_Nsk «ВКонтакте» Стася.

История началась в Первомайском районе Новосибирска: 16 июня у местного жителя пропал пес Сали. Мужчина расклеивал объявления по всей округе, но так и не смог найти собаку. Однако через две недели умирающего пса обнаружили в заболоченной канаве.

- Пес лежал два дня, никто не мог вытащить его. Мы приехали, вытянули собаку тросом и повезли в клинику «Ветлекарь». У Сали нашли колотые раны, отёк лёгких и сердца, на ранах уже завелись опарыши. Пес попал к врачам в очень тяжёлом состоянии, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася.

Пса украли у хозяина. Фото: предоставлено волонтерами группы Animal_nsk

Хозяин пса отказался общаться со СМИ, но мужчина очень переживает за здоровье питомца.

- Хозяин приезжает к собаке каждый день, привозит любимые лакомства, кормит его. Пес находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Ветеринары пытаются стабилизировать его состояние. Верю, что у них все получится, – рассказала волонтер Стася.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь Салли, обратитесь в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03 или напишите волонтерам группы Animal_Nsk «ВКонтакте».

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