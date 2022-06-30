Молодые новосибирцы выступили с инициативой регулирования движения электросамокатов по улицам города. Фото: Заксобрание НСО.

Жители Новосибирска выступили с инициативой регулирования движения электросамокатов на улицах города. С этим вопросом они обратились на личный прием к Андрею Шимкиву, Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области

Один из группы назвал себя активным пользователем и велосипедов, самокатов. По его словам, его тревожат инициативы по запрету кикшеринговых компаний в Новосибирске, беспокоит, что к средствам индивидуальной мобильности проявляют пренебрежительное, на его взгляд, отношение.

– Это транспорт, который улучшает ситуацию на дорогах и качество жизни тех, кто им пользуется, - уверен новосибирец.

Молодые люди привели положительный опыт регулирования поведения самокатчиков и велосипедистов в других городах России, в Кольцово и Академгородке Новосибирска. Они предложили установить правила для пользователей самокатов, гироскутеров, моноколес и прочих средств передвижения такого рода.

Андрей Шимкив в ответ на их предложения сказал, что деятельность кикшеринговых компаний регулируется ПДД, федеральными законами, а также договорными отношениями с муниципалитетом. Он предложил ребятам встречу в более расширенном формате, с приглашением представителей ГИБДД, кикшеринговых компаний, мэрии. Спикер Заксобрания акцентировал внимание на выработке консолидированного решения по поводу внесения изменений в законодательство, чтобы снизить социальную напряженность вокруг использования самокатов на улицах города.

Высказался на счет предложений и Первый заместитель Председателя регионального парламента Андрей Панфёров. Он уверен, все должно быть регламентировано.

– Нужно соблюдать интересы всех жителей Новосибирска, независимо от того, на чем они передвигаются, это называется общая культура», – сказал он.

В завершении Андрей Шимкив похвалил ребят за то, что те внесли конкретные предложения и проявили инициативу по регулированию в городе деятельности кикшеринговых компаний.

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