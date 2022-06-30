В МВД прокомментировали избиение 13-летнего подростка в Новосибирске

В Новосибирске неизвестный избил 13-летнего мальчика.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске неизвестный мужчина напал на 13-летнего подростка и сильно его избил. Об этом КП-Новосибирск рассказали в МВД.
- По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ищут лицо, причастное к этому противоправному деянию, - рассказали КП-Новосибирск в МВД.
Известно, что инцидент произошел 24 июня в Академгородке.
Другие подробности произошедшего уточняются. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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