Поставщик оборудования для упаковки продуктов увеличит выручку более чем на треть

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

На предприятии будут оптимизировать процессы обработки заявок, складские и логистические процессы, сервисное обслуживание. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций сотрудники компании проведут диагностику всех основных процессов, в том числе офисных, проанализируют потери и составят план по улучшению эффективности работы.

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

– Наша выработка – это прежде всего выручка компании. Когда мы её анализируем, получаем прирост в среднем на 30% в год и это собственными усилиями. Задача по ежегодному приросту на 5%, которая ставится в рамках нацпроекта, для нас недостаточно амбициозна, мы планируем прирастать более чем на 30%, в идеале – на 40-50% после реализации проекта с коллегами из РЦК. Для этого нужно найти и устранить все потери в нашем потоке, – говорит директор ООО «Хуалянь Рус» Алексей Фёдоров.

Компания сотрудничает с производственными предприятиями различной мощности, как в пищевой, так и в непищевой отрасли: занимается поставкой оборудования и запасных частей, а также оказывает полное сервисное сопровождение на всей территории РФ. Объем выручки компании за 2021 год составил 472,7 млн руб.

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

– На сегодняшний день компания входит в топ-3 импортеров из стран Юго-Восточной Азии и наша задача – стать номером один. Планируется продолжить расширение филиальной сети и осуществить оптимизацию работы сотрудников таким образом, чтобы они стали более системными, эффективными и совершенными как субъекты бизнес-процесса и экономики, – добавляет Алексей Фёдоров.