В Новосибирске дерево рухнуло на маленькую девочку во время урагана

В Новосибирске дерево рухнуло на маленькую девочку. Фото: Сводка по району. Заельцовка.

Вчерашний ураган в Новосибирске завалил огромное дерево на детскую площадку в Тимирязевском сквере. Ствол задел игравшего на площадке ребенка. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал очевидец в группе «Сводка по району. Заельцовка» в социальной сети «Вконтакте».

– В Тимирязевском сквере дерево упало на детскую площадку, пострадала маленькая девочка, – сообщил подписчик группы.

В прокуратуре Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали, что информация о происшествии в ведомства не поступала.

Напомним, вчера в Новосибирске прошла гроза. Молния ударила в подъемный кран, город затопил мощный ливень, а самолеты совершили экстренную посадку в Барнауле, чтобы переждать непогоду.

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