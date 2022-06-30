«Его мне мама подарила»: персонал новосибирской бани пустил забытое посетительницей полотенце на тряпки

Сотрудники новосибирской бани пустили забытое посетительницей полотенце на тряпки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятный случай произошел в одной из новосибирских бань. Посетители забыли там полотенце. Потерю обнаружили сразу, стали звонить, спрашивать. На вопросы им отвечали, что ничего не нашли.

– 2 дня мы звонили спрашивали, нам говорили, что ничего нет. А 28 июня заехали и увидели, что полотенце персонал порвал на тряпки. Вот так там относятся к забытым вещам, – рассказала КП-Новосибирск посетительница сауны, – Это полотенце, большое, хорошее, было очень дорого мне! Его мне мама подарила, – добавила женщина.

По словам сибирячки, сотрудники спихнули вину на другую смену.

О случившемся сибирячка рассказала и на сайте «Фламп». Комментаторы осудили такое отношение персонала к забытым вещам.

– Пустить на тряпки – ну и ужас! – возмутились новосибирцы.

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