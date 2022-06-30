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Общество30 июня 2022 8:18

«Его мне мама подарила»: персонал новосибирской бани пустил забытое посетительницей полотенце на тряпки

Оно было очень дорого женщине
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сотрудники новосибирской бани пустили забытое посетительницей полотенце на тряпки.

Сотрудники новосибирской бани пустили забытое посетительницей полотенце на тряпки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятный случай произошел в одной из новосибирских бань. Посетители забыли там полотенце. Потерю обнаружили сразу, стали звонить, спрашивать. На вопросы им отвечали, что ничего не нашли.

– 2 дня мы звонили спрашивали, нам говорили, что ничего нет. А 28 июня заехали и увидели, что полотенце персонал порвал на тряпки. Вот так там относятся к забытым вещам, – рассказала КП-Новосибирск посетительница сауны, – Это полотенце, большое, хорошее, было очень дорого мне! Его мне мама подарила, – добавила женщина.

По словам сибирячки, сотрудники спихнули вину на другую смену.

О случившемся сибирячка рассказала и на сайте «Фламп». Комментаторы осудили такое отношение персонала к забытым вещам.

– Пустить на тряпки – ну и ужас! – возмутились новосибирцы.

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