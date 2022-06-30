Жителей Новосибирской области ждет дождливая погода в начале июля

Первая декада июля в Новосибирской области будет дождливой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в начале июля будет прохладной. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

- Среднедекадная температура воздуха в Новосибирской области будет 16-19 градусов. Это ниже нормы на 1-2 градуса. Ожидается преобладающая температура воздуха ночью 10-15 градусов, а днем – 20-25 градусов. В начале декады температура ночью 6-11 градусов, а днем – 16-21, - сообщила КП-Новосибирск Марина.

В первой декаде июля синоптики обещают дожди разной интенсивности и грозы. Поэтому сибирякам не стоит выходить на улицу без зонта.

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