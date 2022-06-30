Фотограф из Новосибирска показала впечатляющие снимки Млечного пути. Фото: предоставлено Ольгой Шульдинер-Сивяковой.
Фотограф из Новосибирска Ольга Шульдинер-Сивякова сделала невероятные снимки Млечного пути на Алтае.
– Все условия для съемки были идеальными: ясное небо, удаленность от засветки, – поделилась сибирячка.
По словам Ольги, перед поездкой она не смогла найти крепление на штатив.
– Купленный в спешке китайский штатив, оказался хлипким барахлом. Но удивительно, что на месте нам дали деревянный брусок для растопки печки, сколоченный как подставка под фотоаппарат, –рассказала фотограф.
Как пояснила фотограф КП-Новосибирск, прошла съёмка на Алтае, в Кош-Агачском районе. Фото: предоставлено Ольгой Шульдинер-Сивяковой.
Ольга добавила, что рядом с кемпингом, где они остановились, ей удалось поймать отражение звёзд в озере.
Как пояснила фотограф КП-Новосибирск, прошла съёмка на Алтае, в Кош-Агачском районе.
Ольга добавила, что рядом с кемпингом, где они остановились, ей удалось поймать отражение звёзд в озере. Фото: предоставлено Ольгой Шульдинер-Сивяковой.
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