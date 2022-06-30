В Новосибирске на дамбе ГЭС белый автомобиль перевернулся на крышу и нырнул в Обь

В Новосибирске белый седан опрокинулся в Обь. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске в четверг, 30 июня, с дамбы ГЭС на берег слетел белый автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
– Белый седан при невыясненных обстоятельствах перевернулся на крышу и чуть не слетел в воду на дамбе ГЭС, – сообщили в группе.
– Не только люди устают, – философски заметил один из комментаторов. Другие предположили, что автомобиль выбросился на берег, как кит.
В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска уточнили, что информация об этом ДТП в дежурную часть полка ДПС ГИБДД еще не поступала.
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