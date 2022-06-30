Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2022 7:31

В Новосибирске на дамбе ГЭС белый автомобиль перевернулся на крышу и нырнул в Обь

Информация о пострадавших уточняется
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске белый седан опрокинулся в Обь. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске белый седан опрокинулся в Обь. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске в четверг, 30 июня, с дамбы ГЭС на берег слетел белый автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Белый седан при невыясненных обстоятельствах перевернулся на крышу и чуть не слетел в воду на дамбе ГЭС, – сообщили в группе.

– Не только люди устают, – философски заметил один из комментаторов. Другие предположили, что автомобиль выбросился на берег, как кит.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска уточнили, что информация об этом ДТП в дежурную часть полка ДПС ГИБДД еще не поступала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber