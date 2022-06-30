В Новосибирске обнаружили дореволюционное кладбище животных

Дореволюционное кладбище животных обнаружили в Новосибирске.
Фото: Алексей ФОКИН
В Новосибирске в Дзержинском районе нашли дореволюционное кладбище неизвестных животных. О нем КП-Новосибирск рассказал краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
- Кладбище обозначено на карте 1915 года. Сейчас на его месте располагается промзастройка. Каких животных там хоронили – неизвестно. Вполне возможно, что заразных коров, овец и так далее, - сообщил в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск Константин.
По словам краеведа, городские «отхожие места»: санитарный обоз, ассенизационный отвал и кладбище животных организовали в двух километрах от Ново-Николаевска по дороге в село Каменское.
- Некоторое время это кладбище просто не замечали, - добавил Константин.
Сейчас жители Новосибирска хоронят своих питомцев на Заельцовском кладбище.
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