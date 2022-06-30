В Новосибирске директора салона связи приговорили к условному сроку за махинации с сим-картами

Директор салона сотовой связи воспользовался своим служебным положением, чтобы жонглировать сим-картами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Директор магазина сотовой связи по фамилии Фадеев воспользовался своим служебным положением по-максимуму. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в плане он «рисовал» дополнительных клиентов, записывал выдуманные персональные данные, оформлял на несуществующих клиентов карты и менял тарифы. Все это он делал ради премии в конце месяца.

Но одной зарплаты ему было мало. Директор нашел способ быстро и легко заработать деньги на приеме сообщений о регистрации на разных интернет-сайтах.

Фадеев купил гаджет с 16 слотами под сим-карты. Зарегистрировав на разных сайтах один номер телефона, он получал деньги за регистрацию, а потом переключался на другой номер. Когда все 16 были «израсходованы», он обновлял сим-карты.

Мужчину обвинили по части 4 статьи 274.1 УК РФ о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации. В пресс-службе суда добавили, что своими действиями он навредил критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Директор магазина во всем сознался. Его признали виновным и приговорили к 3 годам колонии условно. Приговор еще не вступил в законную силу.

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