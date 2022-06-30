35-летняя женщина покончила с собой на новосибирском заводе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 30 июня, на новосибирском заводе произошло ЧП. Там с собой покончила женщина. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.

– Погибшей было 35 лет, – уточнили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства ЧП, добавили в СК.

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