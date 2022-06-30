35-летняя женщина покончила с собой на новосибирском заводе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четверг, 30 июня, на новосибирском заводе произошло ЧП. Там с собой покончила женщина. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.
– Погибшей было 35 лет, – уточнили КП-Новосибирск в Следственном комитете.
По факту случившегося следователи проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства ЧП, добавили в СК.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер