В Новосибирске крупный град, обрушившийся на город, побил огороды. Фото: предоставлено Мариной Майер.

На Новосибирск вместе с грозой обрушился и крупный град. Он стал неожиданностью для жителей Первомайского района в ночь на 30 июня. Они сфотографировали горошины внушительных размеров.

– Выпал в микрорайоне Южном, на улице Наумова, – рассказала КП-Новосибирск Марина, – Град немного повредил посадки, – добавила девушка.

Град стал неожиданностью для горожан. фото: предоставлено Мариной Майер.

По словам сибирячки, град побил свёклу, посшибал верхушки помидор, немного задел сами плоды.

Град побил свёклу, посшибал верхушки помидор, немного задел сами плоды. Фото: предоставлено Мариной Майер.

Ранее КП-Новосибирск показывала фото грозы, бушевавшей в города в ночь на 30 июня.

30 июня синоптики в отдельных районах Новосибирской области снова обещают град, ливни, грозы и дожди.

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