В Новосибирске ликвидируют городскую избирательную комиссию

В Новосибирске больше не будет работать избирательная комиссия. Фото: Горсовет Новосибирска.

Депутаты Горсовета организуют публичные слушания по вопросам отмены городского избиркома. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

14 марта Госдума приняла федеральный закон, отменивший муниципальные избирательные комиссии. Теперь нужно внести поправки в Устав Новосибирска. Выборами будет заниматься избирком центрального округа.

– Этот вопрос в публичной плоскости звучит достаточно резонансно. Соответственно кто-то может сделать выводы, что выборы в Новосибирске проходить не будут. Это не так. Горожане смогут голосовать на любом уровне выборов по отработанному за многие годы механизму, – отметил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Также председатель уточнил, что вопрос о сохранении кадров пока не решен.

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