В Новосибирске ребенок украл фирменные шильдики с автомобиля «Порше»

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В начале июня в коттеджном поселке Заельцовского района Новосибирска случилось ЧП местного масштаба: с дорогостоящего автомобиля «Порше» таинственным образом пропали фирменные шильдики. Вместо золотистых щитов на блестящей эмали внедорожника появились некрасивые дыры.

С просьбой помочь установить хулигана, снявшего логотипы, владелица машины обратилась к председателю ТСЖ, а он, в свою очередь, - в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ. Уточнив примерный период пропажи, технические специалисты ГВАРДИИ подняли видеоархив и обнаружили необходимую запись: к машине на велосипеде лихо подъехал мальчишка и, совершив необходимые манипуляции, так же лихо скрылся.

Личность злоумышленника была установлена довольно быстро. А его родители вернули владелице «Порше» украденные шильдики, после чего все стороны посчитали инцидент исчерпанным.