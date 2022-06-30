Сотрудники новосибирского медицинского центра украли у пенсионеров 12 миллионов рублей

В Новосибирске сотрудники фальшивого медцентра оформляли кредиты на пенсионеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семерых сотрудников псевдомедицинского «Сибирского центра здоровья» обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Руководители центра набирали сотрудников в колл-центр. Те звонили потенциальным клиентам из базы телефонных номеров. Пока пенсионеры жаловались на здоровье, сотрудники колл-центра записывали симптомы и озвучивали страшные диагнозы по прописанному сценарию. Работники предлагали сертификаты на проведение «диагностики», приглашали на бесплатную консультацию.

Дальше доверчивые пожилые люди подписывали бумаги и оформляли кредит на медицинские услуги.

– В действительности консультацию проводили не имеющие медицинского образования менеджеры, а диагностика осуществлялась на приборе бытового назначения «мультискан», – уточнили в прокуратуре.

Действуя по мошеннической схеме, обвиняемые украли у 116 «пациентов» больше 12,6 миллиона рублей. Дело семерых организаторов центра скоро передадут в Центральный районный суд.

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