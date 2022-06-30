Очевидцы назвали версию пожара, унесшего жизнь женщины в поселке под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".
Стала известна одна из версий смертельного пожара в рабочем посёлке Сузун. ЧП случилось рано утром 30 июня. Там в огне погибла женщина 1984 года рождения.
– К пожару причастен бывший сожитель погибшей, который таким образом решил отомстить возлюбленной. Мужчина уже дал признательные показания, – сообщили в группе «АСТ» со ссылкой на очевидца.
В СК РФ по Новосибирской области проводят проверку по факту случившегося. На месте ЧП работает следователь.
Как ранее сообщали в ГУ МЧС по НСО, площадь смертельного пожара составила 168 квадратов.
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