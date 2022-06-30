Вор-рецидивист украл барсетку с деньгами у спящего мужчины на новосибирском вокзале

В Новосибирске на вокзале воры стащили барсетку у спящего мужчины. Справа - потерпевший. Фото: стоп-кадры.

Транспортные полицейские поймали 52-летнего вора-рецидивиста и его 30-летнего подельника после кражи барсетки. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

– Как пояснили задержанные, проходя по залу ожидания железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный, они заметили бесхозную мужскую сумку, которую мужчины присвоили себе, и покинули здание вокзала, – рассказали в управлении.

Как уточнил потерпевший, он приехал в город к другу, но не попал к нему. Поэтому парень решил переждать ночь на вокзале. Когда проснулся, барсетку с телефоном, деньгами и флешкой уже украли.

На площади Гарина-Михайловского 30-летний подельник вытащил все вещи из барсетки и забрал их себе. Сумку он выбросил в мусорный бак.

Потерпевший встретил полицейских и все рассказал, а свидетели помогли опознать похитителей. На них завели дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. За этом им может грозить до пяти лет лишения свободы. Пока злоумышленников отпустили под подписку о невыезде.

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