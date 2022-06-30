На фасаде Новосибирской областной библиотеки открыли памятную доску известному журналисту

На торжественном открытии присутствовали родственники Валерия Тарасова, его коллеги, руководство библиотеки, представители региональной Общественной палаты. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На памятной доске, установленной на фасаде библиотеки по адресу: улица Советская, 6, указано: «В этом здании в 1960 - 2010 годах работал известный новосибирский журналист, литератор, исследователь-архивист Валерий Николаевич Тарасов». На торжественном открытии присутствовали его родственники, коллеги, руководство библиотеки, представители региональной Общественной палаты. По их словам, он был неугомонным энтузиастом, наставником, примером для других.

За свою жизнь Валерий Николаевич написал много книг, занимался исследованием Арктики, Байкала, принимал участие в экспедициях по берегам и островам Северного и Ледовитого океанов.

Мемориальную доску установили по инициативе ОП НСО и при поддержке председателя комиссии палаты по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного комплекса Максима Федорченко.

- У меня о Валерии Николаевиче остались очень добрые воспоминания. Я молодой девчонкой возглавила региональную организацию Общество «Знание», сидела в этом здании, здесь мы и познакомились. Валерий Николаевич был нестандартным человеком, очень эмоциональным. Для нас он был настоящим наставником: много знал, много рассказывал. Библиотека - это публичное место, и доска здесь напоминает о тех людях, которые делали историю Новосибирска и всей России. Валерий Николаевич как раз из таких людей. Ему было не все равно, его все касалось, он был небезразличен к любым вопросам. Он умел задавать даже неудобные кому-то вопросы и находить ответы. К сожалению, мы не вечны на этой земле, но память о таких людях и их делах важно сохранять, - прокомментировала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

- Мне посчастливилось с ним общаться. Все мы научились у него многому, а главное, не бояться новых идей, смело идти вперед, знать, что всегда все получится. Он, как образец настоящего новосибирца, был человеком, который действительно поднимал и развивал свой город, - сказал на открытии большой друг Валерия Тарасова, председатель совета АСОНО, вице-президент Российского союза строителей, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного комплекса Максим Федорченко.