В Новосибирске судят пенсионера, убившего соседа из-за ревности

Удар ножом задел сердце и легкие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начали судить пенсионера за убийство соседа по коммуналке из ревности. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Конфликт случился в ночь на 7 января в коммунальной квартире на улице Марии Ульяновой,20. Два соседа выпивали и поссорились – обвиняемый приревновал потерпевшего к своей сожительнице.

- Как пояснил обвиняемый, приятель первый кинулся на него, схватил за шею и начал душить. Обвиняемый взял нож, ударил его в живот, они расцепились. Потерпевший развернулся и спросил: «И что, это все?». Тогда обвиняемый ударил его ножом в грудь, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Скорая помощь забрала потерпевшего в больницу. Удар в грудь повредил сердце и легкие, через две недели он умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. На время следствия агрессора поместили в СИЗО. Ранее он не был судим.

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