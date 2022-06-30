В Новосибирске пассажирка пострадала в аварии с двумя автомобилями Subaru Forester

Пассажирку одного из автомобилей увезли в больницу с травмами. Фото: ГИБДД.

В Новосибирске возле остановки «Посёлок РМЗ» на Бердском шоссе столкнулись два автомобиля Subaru Forester. ДТП произошло вчера в 10 часов вечера, об этом сегодня, 30 июня, рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Пенсионер за рулем первой «Субару» разворачивался возле остановки, когда в него влетел второй автомобиль под управлением 36-летнего водителя. 45-летнюю пассажирку увезли на скорой с серьезными травмами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Дзержинском районе новый автомобиль перевернулся через крышу и разбился в аварии.

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