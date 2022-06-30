Назван возраст женщины, погибшей на пожаре в поселке под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Назван возраст погибшей на смертельном пожаре в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском. Его КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– В результате пожара погибла женщина 1984 года рождения, – уточнили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Известно, что по факту ЧП следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства сучившегося. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 168 квадратных метров

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