Назван возраст женщины, погибшей на пожаре в поселке под Новосибирском.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Назван возраст погибшей на смертельном пожаре в рабочем посёлке Сузун под Новосибирском. Его КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– В результате пожара погибла женщина 1984 года рождения, – уточнили КП-Новосибирск в Следственном комитете.
Известно, что по факту ЧП следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства сучившегося. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 168 квадратных метров
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