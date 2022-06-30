В Новосибирске 19-летнего парня приговорили к 9 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

В Новосибирске 19-летнего парня посадили на 9 лет за попытку сбыта наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный районный суд приговорил 19-летнего закладчика к 9 годам лишения свободы. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В конце 2021 года парень купил в интернете 19 грамм мефедрона и метамфетамина. Он расфасовал вещество по пакетикам и разложил закладки по территории Новосибирска. Вскоре преступника поймали, а наркотики изъяли.

Ему назначили наказание по статье за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. Теперь юноша отправится в колонию строгого режима на 9 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

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